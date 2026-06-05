Maturità 2026 | fuori i nomi dei commissari Ma quest' anno c' è una nuova regola che fa tremare gli studenti

Notizia in breve

Per la Maturità 2026 sono stati pubblicati i nomi dei commissari. Quest’anno entra in vigore una nuova regola che potrebbe influire sugli studenti. In totale, sono circa 528.000 i candidati coinvolti. La data degli esami si avvicina e la comunicazione ufficiale sui componenti delle commissioni è stata resa nota. La modifica normativa riguarda le modalità di nomina e la gestione delle commissioni d’esame.