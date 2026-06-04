Oggi sono stati resi noti i nomi dei commissari esterni e dei presidenti di commissione per la Maturità 2026. La lista riguarda più di 500.000 studenti italiani e viene pubblicata in vista della prossima prova. Le liste sono accessibili online e forniscono i nomi dei membri che supervisioneranno gli esami di fine scuola superiore. La pubblicazione segna un passaggio importante nel calendario degli esami.

Firenze, 4 giugno 2026 – Mancano ormai poche settimane alla Maturità 2026 e per oltre 500mila studenti italiani è arrivato uno dei momenti più attesi: la pubblicazione dei nomi dei commissari esterni e dei presidenti di commissione. L'aggiornamento del portale del Ministero dell'Istruzione e del Merito è atteso proprio oggi, 4 giugno, e consentirà ai maturandi di conoscere chi li accompagnerà nell'ultimo e più importante esame del percorso scolastico. L'appuntamento con la prima prova scritta è fissato per giovedì 18 giugno alle 8.30. Il giorno successivo, alla stessa ora, si svolgerà la seconda prova, diversa per ciascun indirizzo di studio. Non per tutti gli indirizzi è invece prevista la terza prova. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maturità 2026, oggi i nomi dei commissari esterni: cresce l'attesa per oltre 500mila studenti. Come vedere le liste

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Materie Maturità 2026, annunciate le discipline per seconda prova e orale: come cambia l'esame

Notizie e thread social correlati

Quando escono i nomi dei commissari esterni alla Maturità 2026 e dove si vedono le listeI nomi dei commissari esterni per la Maturità 2026 potrebbero essere pubblicati entro la fine della prima settimana di giugno.

Maturità 2026, attesi i nomi dei commissari esterniPer la Maturità 2026 si avvicina la pubblicazione dei nomi dei commissari esterni.

Temi più discussi: Maturità 2026, in arrivo i nomi dei commissari esterni: dove trovarli; Maturità 2026, oggi pubblicati i nomi dei commissari esterni; Maturità 2026, in arrivo i nomi dei commissari esterni: dove consultarli e cosa cambia; Una Guida di 72 pagine con tutte le novità della Maturità 2026.

Online i nomi dei commissari d’Esame di Maturità 2026 x.com

Maturità 2026, oggi i nomi dei commissari esterni: ecco dove trovarli, tutte le novità e cosa cambiaOggi, giovedì 4 giugno, si conosceranno i nomi dei presidenti e dei commissari esterni della Maturità 2026. A 15 giorni dalla prima prova scritta, fissata per il 18 giugno, ... ilmessaggero.it

Verrò ammesso alla maturità reddit

Maturità 2026, oggi pubblicati i nomi dei commissari esterniI membri interni sono già stati individuati da tempo dai consigli di classe. E gli studenti li conoscono bene. L’incognita è costituita dai commissari esterni ... repubblica.it