Maturità 2026 oggi i nomi dei commissari esterni | cresce l' attesa per oltre 500mila studenti Come vedere le liste

Da lanazione.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi sono stati resi noti i nomi dei commissari esterni e dei presidenti di commissione per la Maturità 2026. La lista riguarda più di 500.000 studenti italiani e viene pubblicata in vista della prossima prova. Le liste sono accessibili online e forniscono i nomi dei membri che supervisioneranno gli esami di fine scuola superiore. La pubblicazione segna un passaggio importante nel calendario degli esami.

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Firenze, 4 giugno 2026 – Mancano ormai poche settimane alla Maturità 2026 e per oltre 500mila studenti italiani è arrivato uno dei momenti più attesi: la pubblicazione dei nomi dei commissari esterni e dei presidenti di commissione. L'aggiornamento del portale del Ministero dell'Istruzione e del Merito è atteso proprio oggi, 4 giugno, e consentirà ai maturandi di conoscere chi li accompagnerà nell'ultimo e più importante esame del percorso scolastico. L'appuntamento con la prima prova scritta è fissato per giovedì 18 giugno alle 8.30. Il giorno successivo, alla stessa ora, si svolgerà la seconda prova, diversa per ciascun indirizzo di studio. Non per tutti gli indirizzi è invece prevista la terza prova. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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