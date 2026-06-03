Maturità 2026 | quando e come scoprire i nomi dei commissari

I nomi dei commissari della Maturità 2026 saranno pubblicati sul portale del ministero alcuni giorni prima delle prove. La composizione delle commissioni d'esame subirà modifiche rispetto agli anni precedenti, con un nuovo schema di ripartizione dei membri. Le date di pubblicazione e le modalità di comunicazione ufficiale sono state annunciate recentemente, mentre le variazioni strutturali sono state definite con un decreto ministeriale. Le informazioni ufficiali sono disponibili attraverso i canali istituzionali dedicati alla gestione degli esami di stato.

Quando verranno pubblicati i nomi dei commissari sul portale ministeriale?. Come cambierà la struttura della commissione d'esame nel 2026?. Quali sono le quattro discipline chiave su cui verterà l'orale?. Come influenzerà il nuovo Curriculum dello Studente il voto finale?.? In Breve Pubblicazione nomi tramite portale ministeriale tra 4 e 5 giugno 2026.. Commissioni composte da 5 membri tra cui 1 presidente e 2 esterni.. Nuovo orale basato su 4 discipline specifiche per ogni indirizzo di studi.. Prima prova scritta nazionale programmata per il giorno 18 giugno 2026.. I commissari esterni della Maturità 2026: pubblicazione nomi tra giovedì 4 e venerdì 5 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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MATURITÀ 2026: come funzionano i CREDITI e come calcolare il VOTO FINALE

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