Maturità 2026 l’ordinanza di Valditara cambia il volto dell’orale | stop alla scena muta debutta la riflessione sul percorso Ecco tutte le novità

La maturità del 2026 si presenta con un nuovo assetto ufficiale, sancito dalla firma di un’ordinanza da parte del ministro dell’Istruzione. La modifica principale riguarda l’esame orale, che non prevede più la scena muta e introduce una fase di “riflessione sul percorso”. Tra le novità ci sono anche dettagli riguardanti le modalità di valutazione e le prove previste.

La Maturità 2026 prende ufficialmente forma con la firma della nuova ordinanza da parte del ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. Il documento stabilisce non solo il calendario delle prove, ma introduce una filosofia diversa per il momento più temuto dagli studenti: il colloquio orale. Se l’impianto generale rimane quello consolidato, l’esame punta ora con decisione verso una dimensione più introspettiva e critica, chiedendo ai maturandi di dimostrare non solo cosa sanno, ma chi sono diventati nel corso del quinquennio. La prova scritta. Il sipario sull’esame si alzerà mercoledì 18 giugno alle 8:30 con la prima prova scritta di Italiano, di carattere nazionale e della durata di sei ore, finalizzata ad accertare la padronanza linguistica e le capacità espressive attraverso diverse tipologie testuali. 🔗 Leggi su Open.online

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