maturazione biologica e calcio giovanile

Nel calcio giovanile, la maturazione biologica influisce sulle prestazioni degli Under 15. Non tutti i ragazzi crescono allo stesso ritmo, e questa differenza può incidere sulla fiducia e sui giudizi tecnici. La crescita fisica varia da individuo a individuo, rendendo difficile valutare solo il talento. La maturazione può determinare miglioramenti o difficoltà nelle performance, senza che ciò sia necessariamente collegato alle capacità tecniche o sportive.

perché non tutti gli Under 15 crescono allo stesso modo. Nel calcio giovanile la differenza non è sempre il talento: spesso conta la maturazione biologica, con effetti su prestazioni, fiducia e giudizi. Un tema sempre più centrale, a cui la LND prova a rispondere con l’Under 15 del secondo semestre. Uno studio pubblicato nel 2025 su Applied Sciences ha analizzato l’influenza della maturazione biologica nel calcio giovanile. Sono stati presi in esame giovani calciatori d’élite impegnati in un programma di sette settimane di allenamento combinato di forza e potenza, per capire se la risposta al lavoro fisico fosse uguale per tutti o se il livello di sviluppo corporeo facesse la differenza. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Strength Training for Teenage Girls: Coaches & Parents Need to Know

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