L'Atletico Cascina si è laureato campione nel campionato Juniores Provinciale, girone B, conquistando il titolo che permette alla squadra di accedere alla prossima stagione al campionato regionale di categoria. La vittoria è avvenuta il 7 maggio 2026, in una partita che ha sancito il successo della società cascinese nel torneo. Questo risultato rappresenta un traguardo importante per il settore giovanile dell’Atletico Cascina.

Pisa 7 maggio 2026 – L’Atletico Cascina ha vinto il campionato Juniores Provinciale, girone B. Un grande successo per la società cascinese che ha così acquisito il diritto di partecipazione al prossimo campionato regionale di categoria. Il successo in trasferta all’ultima giornata sul campo del Porta a Lucca per 1 – 5 ha dato la matematica vittoria alla squadra che ha vinto un campionato davvero combattuto ed equilibrato. L’Atletico Cascina ha realizzato settantaquattro punti, frutto di ventitre vittorie, cinque pareggi e due sole sconfitte, segnando la bellezza di novantatre reti e subendone trentatre. La squadra del presidente Sandro...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calcio. Giovanile: Atletico Cascina campione

Notizie correlate

Casalincontrada festeggia Francesco D’Angelo: è campione italiano nel lancio del disco giovanileAncora un successo nazionale per Francesco D’Angelo, giovane talento di Casalincontrada che continua a distinguersi ai vertici dell’atletica italiana.

Calcio giovanile, aggredito un arbitro in CarniaPomeriggio di follia e violenza quello vissuto oggi, domenica 15 marzo, ad Amaro.

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Tabellino partita San Prospero Navacchio vs Pisa Ovest; Lariosport.it; Lariosport.it; Tabellino partita Romaiano vs Carli Salviano.

Calcio. Giovanile: Atletico Cascina campioneEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it

@atleticocascina_official #juniores passa a Porta a Lucca per 5-1 e vince il girone B di Pisa - facebook.com facebook