Via Francigena l' Emilia-Romagna è ufficialmente socia dell' Associazione Europea

Notizia in breve

L'Emilia-Romagna è diventata ufficialmente membro dell'Associazione Europea delle Vie Francigene durante l'assemblea annuale svoltasi ad Altopascio. La regione si aggiunge a una rete di comuni, regioni ed enti coinvolti nella promozione del percorso storico. La partecipazione è accompagnata da un certificato che riconosce l'ingresso nella rete, che conta 25 anni di attività. La decisione è stata comunicata nel corso dell'incontro internazionale dedicato alla gestione e alla tutela del percorso.