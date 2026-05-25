Via Francigena l' Emilia-Romagna è ufficialmente socia dell' Associazione Europea
L'Emilia-Romagna è diventata ufficialmente membro dell'Associazione Europea delle Vie Francigene durante l'assemblea annuale svoltasi ad Altopascio. La regione si aggiunge a una rete di comuni, regioni ed enti coinvolti nella promozione del percorso storico. La partecipazione è accompagnata da un certificato che riconosce l'ingresso nella rete, che conta 25 anni di attività. La decisione è stata comunicata nel corso dell'incontro internazionale dedicato alla gestione e alla tutela del percorso.
Venticinque anni di storia, un'assemblea internazionale e un certificato che cambia le cose. Ad Altopascio, sede dell'assemblea annuale dell'Associazione Europea delle Vie Francigene, l'Emilia-Romagna ha fatto il suo ingresso ufficiale nella rete che riunisce comuni, regioni ed enti di tutta. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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