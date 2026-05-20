Antonio Patuelli presidente dell’Associazione Bancaria Italiana per altri 2 anni

L’Associazione Bancaria Italiana ha annunciato la conferma di Antonio Patuelli come presidente per altri due anni. La decisione riguarda il rinnovo del mandato per il prossimo biennio, mantenendo così la guida dell’organismo che rappresenta il sistema bancario del paese. La scelta è stata comunicata ufficialmente dall’ente, che si occupa di coordinare e rappresentare le banche italiane a livello nazionale. La nomina prosegue senza modifiche rispetto alla precedente gestione.

L’Associazione Bancaria Italiana (Abi) ha confermato Antonio Patuelli alla presidenza per il prossimo biennio, consolidando la continuità alla guida dell’organismo che rappresenta il sistema bancario nazionale. La decisione è stata assunta all’unanimità dal Comitato Esecutivo, che ha ribadito piena fiducia nel lavoro svolto dal presidente e nella linea adottata negli ultimi anni. La riconferma di Patuelli arriva in una fase particolarmente delicata per il settore bancario, alle prese con trasformazioni economiche, nuove normative e sfide legate all’innovazione finanziaria. In questo scenario, l’Abi continua a svolgere un ruolo strategico nel confronto tra istituzioni, banche e mondo produttivo, con l’obiettivo di sostenere stabilità, crescita e competitività del comparto creditizio italiano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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