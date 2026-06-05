Un atleta italiano ha vinto per la prima volta la gara di salto in alto maschile al Golden Gala. Durante la competizione, ha superato l’altezza richiesta, regalando all’Italia una vittoria storica. L’atleta ha dichiarato di rappresentare il livello minimo necessario per gli Europei. La vittoria si è conclusa con un salto decisivo, che ha superato la barriera stabilita. La gara si è svolta in una serata di grande tensione e emozione.

Mai nessun italiano era riuscito a vincere la gara di salto in alto maschile nell’ambito del Golden Gala: il meeting più importante di casa non aveva mai portato una firma tricolore fino a stasera, nemmeno un fuoriclasse come Gianmarco Tamberi, capace di conquistare il diamantone oltre a laurearsi Campione Olimpico, del Mondo e d’Europa, era stato in grado di ruggire di fronte al proprio pubblico. Sul fronte femminile aveva dettato legge due miti come Sara Simeoni e Antonietta Di Martino, ma tra gli uomini il digiuno si è protratto fino alla stoccata di Matteo Sioli, che stasera ha prevalso davanti al pubblico dello Stadio Olimpico di Roma nell’evento valido come tappa della Diamond League (il massimo circuito internazionale itinerante). 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Matteo Sioli fa volare l’Italia al Golden Gala: “Rappresentavo tutto l’alto, minimo per gli Europei”. Vittoria storica

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