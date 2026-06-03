In semifinale al Roland Garros si affronteranno Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli

Da ilpost.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In semifinale a Roland Garros, Matteo Arnaldi sfiderà Flavio Cobolli. Arnaldi ha affrontato il suo avversario, che si è ritirato a causa di un infortunio durante il match. Cobolli, invece, ha vinto il suo incontro in modo diretto. La partita tra i due italiani si giocherà sulla terra battuta del torneo francese. Le date e gli orari ufficiali non sono ancora stati comunicati.

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Il primo ha giocato contro Matteo Berrettini, che si è ritirato per infortunio, mentre il secondo nel pomeriggio aveva battuto Felix Auger-Aliassime Il tennista italiano Matteo Arnaldi affronterà Flavio Cobolli in semifinale al Roland Garros, dopo che il suo avversario nei quarti di finale, Matteo Berrettini, si è ritirato nel secondo set a causa di un dolore a una coscia. Arnaldi, 25 anni, aveva vinto in rimonta un primo set lungo e sfiancante, e giocherà per la prima volta una semifinale di uno Slam. All’inizio del torneo Arnaldi era il numero 104 al mondo, e veniva da un periodo complicato per via di un infortunio al piede. Nell’ultimo... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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