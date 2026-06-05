Matteo Arnaldi chi è la fidanzata e futura moglie Mia Savio | età lavoro Instagram

Mia Savio, fidanzata e futura moglie di Matteo Arnaldi, ha attirato l'attenzione durante la semifinale del Roland Garros. La coppia è stata vista insieme nel pubblico del torneo di tennis, dove Arnaldi si è qualificato per la semifinale. Savio ha un'età non specificata e lavora in un settore non dettagliato. La sua presenza sui social media include un account Instagram, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sul suo lavoro o sulla vita privata.

Ha conquistato il cuore di Matteo Arnaldi, tennista italiano che oggi giocherà la semifinale del Roland Garros, ma anche le tribune parigine. Di chi stiamo parlando? Di Mia Savio, australiana di 24 anni con radici italiane, fidanzata di Arnaldi e presto sua futura moglie. Sport a parte, infatti. 🔗 Leggi su Today.it

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Si interrompe ai quarti di finale il percorso di Matteo Berrettini al Roland Garros 2026. Il tennista romano è stato costretto al ritiro durante il derby italiano contro Matteo Arnaldi a causa di un problema muscolare all’anca sinistra. Dopo aver richiesto un medical t x.com

Il vincitore del quarto di finale del torneo Berrettini-Arnaldi RG sarà un italiano di nome Matteo, classificato tra la 104ª e la 105ª posizione, che ha sconfitto Novak Djokovic nella prima metà del 2025. reddit

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