L’OraSì dà segnali di risveglio ma non basta Alla fine Fiorenzuola si porta a casa gara 1
Nella prima partita della serie playoff, Fiorenzuola ha battuto Ravenna con il risultato di 81-76. Nonostante un tentativo di riscatto, la squadra ospite non è riuscita a recuperare il distacco accumulato durante il match. Tra i giocatori più efficaci per Fiorenzuola, si sono distinti Cecchi con 18 punti e Ambrosetti con 12. La partita si è conclusa con la vittoria di Fiorenzuola, che si porta così in vantaggio nella serie.
Fiorenzuola 81 Ravenna 76 FIORENZUOLA BEES: Biorac 12 (68), Bottioni 6 (02, 11), De Zardo 9 (11, 11), Cecchi 18 (37, 12), Mariani 6 (12, 02); Ceparano 7 (11, 11), Korsunov (01, 01), Ambrosetti 12 (22, 14), Obljubech 4 (23), Crespi 7 (39, 01). Ne: Mazbu. All. Del Re. ORASÌ RAVENNA: Brigato 6 (14, 16), Paolin 16 (46, 26), Jakstas 16 (36, 23), Dron 7 (24, 02), Cena 3 (02, 15); Feliciangeli 10 (56, 01), Morena (03), Ghigo 5 (11, 12), Paiano 4 (23), Romeo 9 (24, 11). All. Paccariè. Arbitri: Suriano, Caneva e Pulina. Note. Parziali: 24-14, 43-39, 67-55. Tiri da due: Fiorenzuola 1936, Ravenna 2039. Tiri da tre: Fiorenzuola 513, Ravenna 826. Tiri liberi: Fiorenzuola 2835, Ravenna 1214.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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