L’OraSì dà segnali di risveglio ma non basta Alla fine Fiorenzuola si porta a casa gara 1

Nella prima partita della serie playoff, Fiorenzuola ha battuto Ravenna con il risultato di 81-76. Nonostante un tentativo di riscatto, la squadra ospite non è riuscita a recuperare il distacco accumulato durante il match. Tra i giocatori più efficaci per Fiorenzuola, si sono distinti Cecchi con 18 punti e Ambrosetti con 12. La partita si è conclusa con la vittoria di Fiorenzuola, che si porta così in vantaggio nella serie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui