Rifiuti gara Aro Br1 Ovest aggiudicata gara | appalto da oltre 174 milioni di euro

È stata aggiudicata la gara per il servizio di gestione dei rifiuti nell’area Br1 Ovest. L’appalto, del valore di oltre 174 milioni di euro, è stato assegnato a un raggruppamento temporaneo di imprese composto da tre aziende. Il progetto tecnico-economico è stato sviluppato da uno studio di ingegneria ambientale. La gara riguarda le attività di spazzamento e raccolta dei rifiuti nella zona interessata.

CEGLIE MESSAPICA - È il raggruppamento temporaneo di imprese formato da Si.Eco SpA, Gial Srl e Impregico – con il progetto tecnico-economico redatto dallo studio di ingegneria ambientale Vitruvio Società Benefit – ad aggiudicarsi la gara per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e.🔗 Leggi su Brindisireport.it Servizi cimiteriali, l'appalto da 3 milioni di euro finisce al Tar: società chiede l'annullamento della garaLa fine del 2025 aveva portato con sé l'approvazione formale dei documenti necessari per mettere a bando i servizi cimiteriali nel cimitero San... Depuratore di Cesarò, aggiudicata la gara per l’appalto integrato di adeguamentoSi sono concluse le operazioni di gara relative all'appalto per la progettazione esecutiva e i lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione a...