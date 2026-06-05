Mattarella | Nessun privilegio per Minetti

Il Capo dello Stato ha pubblicato una nota in cui chiarisce che non ci sono privilegi per Minetti, chiudendo definitivamente il caso. La comunicazione si presenta come una risposta alle polemiche emerse in passato. Il testo sottolinea che non sono stati riscontrati vantaggi o trattamenti speciali. La nota termina senza lasciare spazio a ulteriori interpretazioni, segnando la fine della vicenda.

Con una lunga nota, il Capo dello Stato chiude definitivamente il caso Minetti. E si leva con sobrietà qualche sassolino dalla scarpa. «L’Autorità giudiziaria competente – la Procura Generale presso. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Nicole Minetti graziata da Mattarella: «Nessun privilegio. Era giovane e fu influenzata»

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