Il presidente della Repubblica ha confermato che la grazia concessa a Nicole Minetti rimane valida, senza motivi per riconsiderarla. Dopo gli accertamenti richiesti in seguito a specifici articoli di stampa, il Quirinale ha preso atto delle conclusioni della Procura. Non sono stati trovati elementi che giustifichino una revisione della decisione di grazia. La posizione ufficiale resta quella di mantenere lo status attuale della decisione.

La grazia a Nicole Minetti resta. “Non ci sono motivi per rivalutarla”. È questa la presa d’atto di Sergio Mattarella dopo gli accertamenti sollecitati dallo stesso Quirinale in seguito agli articoli del Fatto Quotidiano. La decisione del presidente della Repubblica era scontata alla luce di quanto prodotto dalla Procura Generale di Milano, che mercoledì aveva chiuso le porte concludendo al termine della nuova istruttoria – basatasi anche sulle indagini difensive della stessa ex consigliera regionale lombarda e del suo compagno Giuseppe Cipriani, ma non sulla testimonianza di una massaggiatrice che aveva parlato con Il Fatto – che il quadro era rimasto invariato rispetto al primo parere: nessun festino con escort e droga nel ranch uruguaiano della coppia, ma solo incontri conviviali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Caso Minetti, Mattarella: “Preso atto delle conclusioni della Procura. Nessun motivo per rivalutare la grazia”

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