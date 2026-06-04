Il Presidente della Repubblica ha confermato la fiducia nei magistrati coinvolti nel caso Minetti, affermando che non ci sono segreti sulla questione. La conferma è arrivata dopo che il Ministero della Giustizia aveva richiesto chiarimenti ufficiali. La decisione riguarda la valutazione sulla grazia concessa in precedenza. Non sono stati resi noti dettagli aggiuntivi riguardo alle modalità o alle motivazioni delle valutazioni giudiziarie.

« Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto pubblicamente al Ministero della Giustizia - che ringrazia per avervi sollecitamente provveduto - di far disporre nuovi accertamenti, ha preso atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, ribadendo la propria fiducia nella Magistratura». E’ quanto si legge in una nota del Quirinale sul caso della grazia a Nicole Minetti. «Per il decreto di grazia in questione, il Quirinale non si è discostato dai comportamenti abituali, senza alcuna inconsueta segretezza: nella... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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© Feedpress.me - Il presidente Mattarella conferma fiducia nei magistrati sulla grazia a Minetti: "Nessun segreto"

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