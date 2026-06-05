Mattarella | Confermata la grazia

La Procura generale di Milano ha pubblicato un comunicato che smonta dettagliatamente la ricostruzione di un caso di grazia concessa a un'ex consigliere regionale lombarda, precedentemente riportata da un quotidiano. La vicenda riguarda la decisione di confermare la grazia, come annunciato dal presidente della Repubblica, senza ulteriori commenti ufficiali sul contenuto del comunicato.

Un uno-due micidiale. Sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti, ex consigliere regionale lombarda, era piombato mercoledì il comunicato della Procura generale di Milano che smantellava pezzo per pezzo la ricostruzione della vicenda da parte del Fatto quotidiano. Ieri arriva la botta finale, dalla fonte più alta possibile: il presidente della Repubblica. Sergio Mattarella, firmatario della grazia alla Minetti, fa sua per intero la ricostruzione del procuratore generale di Milano Francesca Nanni, inoltratagli dal ministro della Giustizia Carlo Nordio. Non ci furono trattamenti di favore, non ci sono scenari inquietanti di corruzione, omicidi, feste a luce rossa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Sergio Mattarella CONFERMA la grazia a Nicole Minetti

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