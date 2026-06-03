La Procura ha confermato la concessione della grazia a Nicole Minetti, dichiarando che i fatti riportati non corrispondono alla realtà. La conferma arriva dopo aver esaminato le accuse e le evidenze presentate, senza riscontrare elementi che giustifichino una revisione del provvedimento. La posizione ufficiale evidenzia come le informazioni diffuse non trovino riscontro nelle verifiche condotte.

Secondo la Procura non c’è nulla da rivedere nei presupposti della grazia concessa dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Nicole Minetti. La procuratrice generale, Francesca Nanni, ha fatto sapere che “dagli accertamenti svolti risulta che i fatti riportati nelle notizie di stampa, dalle quali ha tratto origine il presente supplemento di attività, non corrispondono al vero”. Confermata la grazia a Nicole Minetti La Procura ha segnalato “che non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito e in base al quale sono state assunte le determinazioni da parte delle Autorità competenti nell’iter procedimentale per la concessione della grazia”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Grazia a Nicole Minetti confermata, per la Procura "fatti riportati non corrispondono al vero"

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