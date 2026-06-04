Caso Minetti Mattarella chiude il caso | ‘Grazia confermata’

Il Capo dello Stato ha deciso di non revocare la grazia concessa all'ex igienista dentale, confermando l'atto firmato a febbraio. Ha preso atto del parere positivo espresso dalla Procura di Milano riguardo alla richiesta di grazia. Non sono stati riscontrati elementi che giustifichino una revoca dell’atto di clemenza. La decisione chiude così il caso, senza ulteriori interventi o modifiche.

Ilcaso Minettisi è definitivamentechiuso. Il presidente della RepubblicaSergio Mattarellaha infatti preso atto delparere positivoespresso dalla Procura Generale di Milano in merito allagraziaconcessa all’ex igienista dentale e non ha ravvisato elementi per revocare l’atto di clemenza firmato lo scorso febbraio. Era stato lo stesso Capo dello Stato a chiedere ai magistrati meneghini di disporrenuovi accertamenti sulla vicenda, all’indomani dell’inchiesta lanciata dalFatto Quotidiano. Accertamenti che, come reso noto dalla pgFrancesca Nanni, hanno dimostrato che le notizie di stampa su Minettinon corrispondo al veroe che “non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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MATTARELLA GRAZIA MINETTI: LAUDIO DI BERLUSCONI RIAPRE IL CASO

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