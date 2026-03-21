Game of Thrones | WWE AEW o TNA non fatevi scappare Adam Brooks!

In questo fine settimana, gli appassionati di wrestling potranno seguire le performance di Adam Brooks, un atleta che si sta facendo notare nel panorama attuale. La sua presenza si registra tra le federazioni WWE, AEW e TNA, tutte pronte a mettere in mostra il suo talento. Ogni evento rappresenta un’occasione per scoprire il suo ruolo e le sue abilità sul ring.

Un nuovo weekend indica al tempo stesso un nuovo wrestler maschile o femminile da poter decretare come protagonista della settimana. Lo scorso lunedì (16 marzo), è andata in scena una nuova puntata del podcast (disponibile nei riquadri in fondo all’articolo) con ospite l’ex ROH Adam Brooks. Da una nota dolente ad una ben più positiva, come per esempio il ritorno vissuto in TNA tra gennaio e febbraio 2026 (in precedenza fu protagonista del Down Under Tour TNA in Australia nel 2023 ndr), prima con il match contro Trey Miguel una settimana prima della conquista del titolo International da parte di quest’ultimo, poi contro Home Town Man a Xplosion. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Game of Thrones: WWE, AEW o TNA, non fatevi scappare Adam Brooks! Articoli correlati Adam Brooks: “Merito un posto in AEW, WWE o TNA!”Nell’intervista per il Pro Wrestling Culture, Adam Brooks parla del suo tempo passato di recente in AEW durante il tour australiano della federazione... Steph De Lander pronta a ripartire dopo TNA: “Il mio obiettivo è la WWE o AEW”Steph De Lander ha finalmente raccontato l’intera storia dietro la sua uscita da TNA, spiegando che la decisione è arrivata dopo che la federazione...