In un’intervista per il Pro Wrestling Culture, Adam Brooks ha parlato del suo recente periodo in AEW, durante il tour australiano della federazione di Tony Khan. Il wrestler ha affermato di meritare un posto in AEW, WWE o TNA, esprimendo chiaramente le sue ambizioni nel mondo del wrestling professionistico. La conversazione si è concentrata sulla sua esperienza recente e sulle sue aspirazioni future nel settore.

Nell’intervista per il Pro Wrestling Culture, Adam Brooks parla del suo tempo passato di recente in AEW durante il tour australiano della federazione di Tony Khan. Sei un talento straordinario e meriti grandi palcoscenici, citandone uno, sei stato di recente in AEW. come hai vissuto l’esperienza lì? “Voglio solo mostrare alle persone che merito certi spot e certi momenti sui ring di certe compagnie. Lavoro duro e mi impegno tanto per esserci in piattaforme di quel tipo. Anche la AEW è stata una bella esperienza e chissà, forse continuando così un giorno sarò parte di quella grande famiglia. Incrociamo le dita.” Essendo Will Ospreay parte del... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Adam Brooks: “Merito un posto in AEW, WWE o TNA!”

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