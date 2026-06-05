Matrimonio Dua Lipa e Callum Turner | com' è Villa Igiea l' hotel di Palermo dove soggiornano e perché hanno scelto la Sicilia per festeggiare

Da vanityfair.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dua Lipa e Callum Turner hanno scelto Villa Igiea a Palermo per il loro matrimonio. La popstar e l’attore britannico stanno soggiornando in questa dimora storica della Sicilia, dove si svolge la celebrazione con circa 200 invitati. La scelta della Sicilia e di questa location si combina con l’atmosfera unica della villa, nota per il suo fascino storico e la posizione sul mare. La cerimonia si svolge tra le eleganti sale dell’hotel.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nonostante la grande riservatezza che circonda le nozze, sono già trapelate alcune informazioni: gli sposi alloggeranno a Villa Igiea, mentre i circa duecento invitati saranno distribuiti anche tra il Grand Hotel et Des Palmes e il Grand Hotel Piazza Borsa. In programma ci sarebbero dj e artisti internazionali, tra cui persino sir Elton John, chef stellati e party esclusivi tra Palermo e Bagheria. Le location scelte sarebbero Palazzo Gangi, nel capoluogo siciliano, e Villa Valguarnera, affittata per la festa di sabato per una cifra che si dice supererebbe i 50 mila €. Com'è Villa Igiea, l'hotel dove dormirà Dua Lipa durante le celebrazioni delle sue nozze Albergo simbolo di Palermo e della Belle Époque, Villa Igiea ha una storia insolita per un hotel, soprattutto per un cinque stelle. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Segui gli aggiornamenti su Palermo.

matrimonio dua lipa e callum turner com 232 villa igiea l hotel di palermo dove soggiornano e perch233 hanno scelto la sicilia per festeggiare
© Vanityfair.it - Matrimonio Dua Lipa e Callum Turner: com'è Villa Igiea, l'hotel di Palermo dove soggiornano e perché hanno scelto la Sicilia per festeggiare
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Dua Lipa e Callum Turner a Palermo, festa blindata per gli sposi

Video Dua Lipa e Callum Turner a Palermo, festa blindata per gli sposi

Notizie e thread social correlati

Dua Lipa e il matrimonio a Palermo con Callum Turner, prenotato l'hotel Villa Igiea: chi è il proprietarioDua Lipa e Callum Turner hanno scelto Palermo per celebrare il loro matrimonio, riservando un'intera suite presso l'hotel Villa Igiea.

Dua Lipa e Callum Turner, matrimonio in Sicilia nel 2026: ecco dove si sposeranno e perchéNel 2026, si parla di un possibile matrimonio tra Dua Lipa e Callum Turner in Sicilia.

Temi più discussi: Dua Lipa e Callum Turner anticipano il matrimonio: nozze blindatissime in Sicilia a Palermo e Bagheria, ospiti da Elton John a Charli XCX e tre giorni di party, tra barche e ville nobiliari; Il matrimonio civile di Dua Lipa e Callum Turner Londra: ora la festa a Palermo; Dua Lipa e Callum Turner sposi in Sicilia: il sì da milioni di euro che accende l'estate; Dua Lipa e Callum Turner anticipano le nozze, Elton John tra gli ospiti.

matrimonio dua lipa matrimonio dua lipa eDua Lipa e Callum Turner, ciò che sappiamo del matrimonio a PalermoNella mattinata di giovedì 4 giugno, Dua Lipa e Callum Turner sono stati visti sorridenti ai tavoli della terrazza di Villa Igiea, intenti a fare colazione con alcuni amici. La coppia soggiorna in una ... tg24.sky.it

matrimonio dua lipa matrimonio dua lipa eEntriamo nelle location del matrimonio di Dua Lipa in Sicilia. Una è il palazzo de Il GattopardoDua Lipa e Callum Turner stanno per celebrare in Sicilia le loro nozze italiane. E qui hanno scelto due location ad alto tasso cinematografico ... vogue.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web