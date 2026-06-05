Dua Lipa e Callum Turner hanno scelto Villa Igiea a Palermo per il loro matrimonio. La popstar e l’attore britannico stanno soggiornando in questa dimora storica della Sicilia, dove si svolge la celebrazione con circa 200 invitati. La scelta della Sicilia e di questa location si combina con l’atmosfera unica della villa, nota per il suo fascino storico e la posizione sul mare. La cerimonia si svolge tra le eleganti sale dell’hotel.

Nonostante la grande riservatezza che circonda le nozze, sono già trapelate alcune informazioni: gli sposi alloggeranno a Villa Igiea, mentre i circa duecento invitati saranno distribuiti anche tra il Grand Hotel et Des Palmes e il Grand Hotel Piazza Borsa. In programma ci sarebbero dj e artisti internazionali, tra cui persino sir Elton John, chef stellati e party esclusivi tra Palermo e Bagheria. Le location scelte sarebbero Palazzo Gangi, nel capoluogo siciliano, e Villa Valguarnera, affittata per la festa di sabato per una cifra che si dice supererebbe i 50 mila €. Com'è Villa Igiea, l'hotel dove dormirà Dua Lipa durante le celebrazioni delle sue nozze Albergo simbolo di Palermo e della Belle Époque, Villa Igiea ha una storia insolita per un hotel, soprattutto per un cinque stelle. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Segui gli aggiornamenti su Palermo.

© Vanityfair.it - Matrimonio Dua Lipa e Callum Turner: com'è Villa Igiea, l'hotel di Palermo dove soggiornano e perché hanno scelto la Sicilia per festeggiare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Dua Lipa e Callum Turner a Palermo, festa blindata per gli sposi

Notizie e thread social correlati

Dua Lipa e il matrimonio a Palermo con Callum Turner, prenotato l'hotel Villa Igiea: chi è il proprietarioDua Lipa e Callum Turner hanno scelto Palermo per celebrare il loro matrimonio, riservando un'intera suite presso l'hotel Villa Igiea.

Dua Lipa e Callum Turner, matrimonio in Sicilia nel 2026: ecco dove si sposeranno e perchéNel 2026, si parla di un possibile matrimonio tra Dua Lipa e Callum Turner in Sicilia.

Temi più discussi: Dua Lipa e Callum Turner anticipano il matrimonio: nozze blindatissime in Sicilia a Palermo e Bagheria, ospiti da Elton John a Charli XCX e tre giorni di party, tra barche e ville nobiliari; Il matrimonio civile di Dua Lipa e Callum Turner Londra: ora la festa a Palermo; Dua Lipa e Callum Turner sposi in Sicilia: il sì da milioni di euro che accende l'estate; Dua Lipa e Callum Turner anticipano le nozze, Elton John tra gli ospiti.

#Palermo accoglie il matrimonio vip. Dua Lipa @DUALIPA è a Palermo per i festeggiamenti del suo matrimonio. Tutto altamente blindato. Si attendono ospiti del calibro di #EltonJohn e #Madonna. #dualipa #matrimonio #Palermo #Sposi #vip x.com

Dua Lipa era all'O2 per Afterthought e Houdini reddit

Dua Lipa e Callum Turner, ciò che sappiamo del matrimonio a PalermoNella mattinata di giovedì 4 giugno, Dua Lipa e Callum Turner sono stati visti sorridenti ai tavoli della terrazza di Villa Igiea, intenti a fare colazione con alcuni amici. La coppia soggiorna in una ... tg24.sky.it

Entriamo nelle location del matrimonio di Dua Lipa in Sicilia. Una è il palazzo de Il GattopardoDua Lipa e Callum Turner stanno per celebrare in Sicilia le loro nozze italiane. E qui hanno scelto due location ad alto tasso cinematografico ... vogue.it