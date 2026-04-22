Dua Lipa e Callum Turner hanno scelto Palermo per celebrare il loro matrimonio, riservando un'intera suite presso l'hotel Villa Igiea. La notizia è stata diffusa da alcune fonti locali che hanno confermato la prenotazione. L’hotel, noto per essere di proprietà di una società di gestione alberghiera internazionale, si trova in una zona prestigiosa della città. La coppia non ha ancora rilasciato commenti ufficiali riguardo all’evento.

Dua Lipa si sposerà con Callum Turner e il matrimonio si terrà a Palermo. Sono previsti ben tre giorni di festa, tra il 5 e il 7 settembre, e sarebbe già stato prenotato un intero piano di suite a Villa Igiea, hotel e prestigiosa location per matrimoni dal 2018 di proprietà del gruppo Rocco Forte. Cosa si sa sul matrimonio di Dua Lipa a Palermo Chi è il proprietario di Villa Igiea Il legame speciale di Dua Lipa con Palermo Cosa si sa sul matrimonio di Dua Lipa a Palermo A lanciare l’indiscrezione sulle nozze di Dua Lipa e Callum Turner a Palermo è stato Il Giornale di Sicilia, che ha preannunciato tre giorni di festa (tra il 5 e il 7 settembre) per il matrimonio tra la cantante e l’attore e modello.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Dua Lipa e il matrimonio a Palermo con Callum Turner, prenotato l'hotel Villa Igiea: chi è il proprietario

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