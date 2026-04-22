Nel 2026, si parla di un possibile matrimonio tra Dua Lipa e Callum Turner in Sicilia. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dall’Italia, i due potrebbero scegliere questa regione come meta delle nozze. La notizia ha suscitato grande interesse tra i loro fan, che seguono da tempo la loro relazione. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla data o sui motivi della scelta della località.

Il 2026 potrebbe essere l’anno in cui Dua Lipa dirà finalmente sì a Callum Turner, e le indiscrezioni che arrivano dall’Italia hanno già acceso l’entusiasmo dei fan. La coppia, secondo i gossip più insistenti, avrebbe scelto proprio la Sicilia come cornice del loro matrimonio, trasformando Palermo in un palcoscenico internazionale per un evento che promette di attirare star da tutto il mondo. La notizia, rimbalzata rapidamente sui media, ha alimentato la curiosità su ogni dettaglio: dalla data ai preparativi, fino alla location che la cantante avrebbe personalmente selezionato. A questo punto è inevitabile chiedersi: perché Dua Lipa avrebbe scelto Palermo? Quali luoghi ospiteranno le celebrazioni? E cosa sappiamo davvero dei preparativi per le nozze del 2026? Scopriamolo insieme.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Dua Lipa e Callum Turner, matrimonio in Sicilia nel 2026: ecco dove si sposeranno e perché

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