Ralf Schumacher si è sposato con il compagno Étienne Bousquet Cassagne a Saint-Tropez. Il matrimonio, avvenuto meno di due anni dopo il coming out dell’ex pilota di Formula 1, è stato celebrato in una cerimonia che ha attirato l’attenzione dei media. La coppia ha condiviso alcune immagini dell’evento sui social, descrivendo il momento come “da sogno”. Schumacher, fratello dell’ex campione di F1, ha confermato l’unione attraverso i propri canali ufficiali.

A poco meno di due anni dal coming out, Ralf Schumacher – fratello di Michael – ha realizzato il suo sogno d’amore, sposando il compagno Étienne Bousquet – Cassagne. Le nozze, le seconde per l’ex pilota tedesco, si sono svolte in grande stile a Saint – Tropez. Sia la cerimonia che i festeggiamenti di sabato sono stati ripresi dalle telecamere di Sky, che sta lavorando alla serie tv in quattro episodi dedicata alla coppia, intitolata “Ralf & Etienne: Wir sagen Ja” (“Diciamo di sì”). Sono inoltre previste altre celebrazioni anche nelle prossime giornate, in luoghi differenti. I due si sono presentati coordinati da un punto di vista del look, con eleganti completi blu scuro e cravatte azzurre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ralf Schumacher sposa il compagno Étienne a Saint-Tropez: il matrimonio da favola diventa una serie tv

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Wollt ihr wissen wie viel seine Hochzeit wert ist | Ralf & Étienne: Wir sagen Ja (Sky/WOW)

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