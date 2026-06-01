Ralf Schumacher si è sposato con il compagno Étienne Bousquet-Cassagne in una cerimonia a Saint Tropez. L’evento si è svolto meno di due anni dopo il suo coming out ufficiale. Si tratta del secondo matrimonio dell’ex pilota di Formula 1. La cerimonia ha avuto luogo in una località nota per le sue caratteristiche di destinazione di lusso e di vacanza. La coppia ha scelto di celebrare l’unione in un contesto privato.

A poco meno di due anni dal suo coming out ufficiale, l’ex pilota di Formula 1 ha sposato in seconde nozze il compagno Étienne Bousquet-Cassagne. Una cerimonia da favola nella splendida cornice di Saint Tropez, in Francia, insieme a parenti ed amici. Tre giorni di festeggiamenti iniziati sabato e che si concluderanno oggi, 1 giugno. Il tutto sotto gli occhi delle telecamere di Sky, che sta lavorando alla serie tv in quattro episodi dedicata alla coppia, intitolata “Ralf & Etienne: Wir sagen Ja” (“Diciamo di sì”). I due si sono presentati coordinati da un punto di vista del look, con eleganti completi blu scuro e cravatte azzurre. Dopo il rito civile in municipio, gli invitati si sono spostati sulla celebre spiaggia della Bouillabaisse per un primo ricevimento proseguito fino al tramonto e concluso da uno spettacolo di fuochi d’artificio. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Ralf Schumacher si è sposato: nozze da sogno a Saint Tropez con il compagno Étienne

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