Durante la cerimonia del premio “Sette Colli”, un’esponente della Lega ha commentato le persone provenienti dal Lazio, affermando di essere stata educata a non avere relazioni con persone della Lazio e di aver avuto impressione negativa dei laziali. Le sue parole hanno suscitato reazioni e discussioni tra i presenti. Non sono stati forniti ulteriori dettagli su eventuali conseguenze o risposte ufficiali.

Scatenano discussioni le dichiarazioni rilasciate dall’onorevole della “Lega” Simonetta Matone durante la cerimonia del premio “Sette Colli”. Prima di ritirare il riconoscimento, la parlamentare ha raccontato il proprio legame con la Roma e la rivalità vissuta fin dall’infanzia con i tifosi della Lazio. “Accolgo con grandissima gioia questo premio perchè mi pare di capire che. L'articolo Matone (LEGA) scatena la polemica: “I laziali mi fanno impressione. Da ragazza mai avuto un fidanzato della Lazio. Sono stata educata con.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Valzer delle panchine in serie A. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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