Un gruppo di giovani talenti della lirica ha debuttato all’Officina di Figaro a Matera. I partecipanti sono stati guidati da maestri specializzati in tecnica vocale e management dello spettacolo. Durante l’evento, i giovani si sono esibiti in vari brani, mentre i docenti hanno curato l’aspetto artistico e organizzativo. La performance si è svolta senza incidenti, con pubblico presente e apprezzamenti. Non sono stati segnalati problemi tecnici o altri imprevisti.

? Punti chiave Chi sono i maestri che hanno guidato i giovani talenti?. Come hanno integrato la tecnica vocale con il management dello spettacolo?. Perché il Ministero della Cultura sostiene questo modello di formazione?. Quali conseguenze avrà questo metodo per l'ingresso nei grandi teatri?.? In Breve Percorso formativo per artisti under 35 dal 4 al 22 maggio a Matera.. Katia Ricciarelli e Francesco Zingariello hanno guidato il perfezionamento tecnico e musicale.. Maria Grazia Zingariello ha diretto la messa in scena con visione contemporanea.. Progetto sostenuto dal Ministero della Cultura e dalla SIAE per il settore lirico.. Il cineteatro Guerrieri di Matera ha ospitato questa sera la rappresentazione di L’Officina di Figaro, produzione originale che conclude un percorso formativo d’eccellenza per giovani professionisti della lirica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, l’Officina di Figaro: il debutto dei giovani talenti della lirica

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