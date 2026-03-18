palio dei rioni nasce il primo torneo di pallavolo femminile tra i rioni castiglionesi

Sabato 21 marzo si terrà al Palazzetto dello Sport “Fabrizio Meoni” il primo torneo di pallavolo femminile tra i Rioni di Castiglione. L'evento inizierà alle 16:30 e vede la partecipazione delle squadre rappresentative dei diversi rioni della città. Questa competizione si inserisce nel calendario degli eventi legati al Palio dei Rioni, ampliando l’offerta sportiva e culturale della manifestazione.

Arezzo, 18 marzo 2026 – Si arricchisce il calendario degli eventi lega ti al Palio dei Rioni con una novità assoluta: sabato 21 marzo, a partire dalle16:30 al Palazzetto dello Sport “Fabrizio Meoni”, si terrà il primo torneo di pallavolo femminile tra i rioni castiglionesi. La manifestazione si svolgerà in un’unica giornata con formula a girone all’italiana di sola andata. Le partite saranno disputate al meglio dei tre set, con punteggio a 15, e vedranno protagoniste le giovani atlete dei rioni, tutte Under 18. Ogni squadra potrà schierare una rosa composta da un massimo di 14 giocatrici. L’accesso al campo sarà consentito esclusivamente alle atlete, all’allenatore e a due dirigenti per ciascun rione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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