Le nuove regole europee sulla PAC influenzeranno la produzione agricola nel Sud Italia, con cambiamenti nelle modalità di pagamento e nei criteri di assegnazione dei fondi. Le regioni del Mezzogiorno stanno preparando strategie per la programmazione 2028-2034, concentrandosi su sostenibilità e innovazione. La normativa introdurrà requisiti più stringenti per gli agricoltori, mentre le amministrazioni locali pianificano interventi mirati per adattarsi alle nuove direttive comunitarie.

Come influenzeranno le nuove regole europee la produzione agricola del Sud?. Quali strategie adotteranno le regioni del Mezzogiorno per la programmazione 2028-2034?. Chi parteciperà ai tavoli decisionali per garantire la sovranità alimentare?. Cosa cambierà concretamente per la gestione delle risorse idriche e climatiche?.? In Breve Forum Futura PAC si terrà l'11 giugno presso l'Una Hotels Mh L di Matera. Partecipazione di Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia tramite la Rete PAC. Sessioni tecniche con esperti DG AGRI, MASAF e rappresentanti di Coldiretti e Confagricoltura. Intervento conclusivo del Ministro Francesco Lollobrigida previsto per le ore 16:50. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, il Mezzogiorno sfida la nuova PAC: focus su agricoltura e Sud

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