Napoli Agenda Sud 2030 | focus sul Mezzogiorno dopo il Pnrr La Fondazione Merita apre il dibattito

Venerdì 17 e sabato 18 aprile si svolgerà a Napoli, presso le Gallerie d’Italia, un convegno intitolato “Agenda Sud 2030 – Il Mezzogiorno dopo il Pnrr”. L’evento è organizzato dalla Fondazione Merita – Meridione Italia e vede come partner Intesa Sanpaolo. Il dibattito si concentrerà sulle strategie di sviluppo e sugli interventi pubblici destinati al Mezzogiorno, con un’attenzione particolare alle iniziative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Si terrà venerdì 17 e sabato 18 aprile a Napoli, presso le Gallerie d’Italia, il convegno “Agenda Sud 2030 – Il Mezzogiorno dopo il Pnrr”, promosso dalla Fondazione Merita – Meridione Italia con l’ospitalità di Intesa Sanpaolo. L’iniziativa punta ad analizzare lo scenario successivo al Piano nazionale di ripresa e resilienza, con particolare attenzione alla capacità di attuazione, alla continuità degli investimenti e ai modelli di sviluppo necessari per rafforzare strutturalmente il Sud. Due giorni di confronto tra istituzioni ed esperti. I lavori si svolgeranno in presenza con pubblico e saranno trasmessi anche in diretta streaming. Ogni sessione sarà introdotta da un position paper della Fondazione Merita, con analisi e proposte sui temi in discussione.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Buongiorno per Agenda Sud dm 175 la rendicontazione è aperta o ancora non è possibile. Chiedo per una collega che ha chiuso edizionia non riesce a inviare la rendicontazione intermedia. Grazie - facebook.com facebook