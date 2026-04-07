Nuova era al Centro Carlo Levi | focus su talenti e donne di Matera

A partire dal 9 marzo, il Centro Carlo Levi di Matera ha una nuova direttrice, Filomena Patrizia Cancellaro, che assume anche la presidenza del nuovo Consiglio di Amministrazione. La nomina fa parte di un cambiamento volto a rafforzare le attività culturali dell’istituto e a valorizzare i talenti e le donne della città. La nomina è stata comunicata ufficialmente e segna un passo importante per il centro.

Filomena Patrizia Cancellaro assume la guida del Centro Carlo Levi di Matera a partire dal 9 marzo, guidando un nuovo Consiglio di Amministrazione volto a rilanciare la cultura locale. Il cambio di timone avviene in una realtà che opera nel tessuto urbano materano sin dal 1980. La nuova struttura direttiva vede Filomena Patrizia Cancellaro nel ruolo di Presidente, affiancata da Rosa Tafuni nell’incarico di Tesoriera e da Anna Scarciolla come Segretaria. Il gruppo di governo dell’associazione è completato dalla presenza di altri membri: Maria Adelaide Cuozzo, Ina Macaione, Maristella Trombetta, Carmela Biscaglia e Maria Antonietta Cancellaro. Insieme, queste figure compongono l’organo decisionale incaricato di tracciare le linee strategiche per l’anno in corso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuova era al Centro Carlo Levi: focus su talenti e donne di Matera Serie C: Atalanta U23 e Potenza in campo, focus sui giovani talenti e la nuova era del torneo. Diretta su NOW.Atalanta U23-Potenza: La Serie C in Diretta e l’Ascesa dei Giovani Talenti La sfida tra Atalanta Under 23 e Potenza, valida per la 26esima giornata... L’innovazione al centro del progetto Evolio per la prossima Esposizione Universale, con focus sui talenti emergenti.La seconda edizione di Evolio Expo 2026 si è conclusa con un bilancio positivo, confermandosi come uno dei principali eventi dedicati all’olio...