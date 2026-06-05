Matera | 87 milioni per rinnovare 1.820 alloggi popolari
A Matera sono stati stanziati 87 milioni di euro per rinnovare 1.820 alloggi popolari. La cifra finanzierà interventi di ristrutturazione e miglioramento delle condizioni abitative. Verranno effettuati lavori strutturali per aumentare la sicurezza degli edifici e interventi per l’efficientamento energetico. Per quanto riguarda le bollette, si prevedono misure per la gestione e il contenimento dei costi energetici delle famiglie residenti.
Come cambierà la gestione delle bollette per le famiglie residenti? Quali interventi strutturali verranno effettuati per garantire la sicurezza? In quali comuni della provincia di Matera arriveranno i cantieri? Chi monitorerà l'effettiva distribuzione dei benefici ai nuclei familiari??? In Breve Obiettivo efficienza energetica per ridurre i costi delle bollette alle famiglie fragili. Interventi strutturali mirano a decoro urbano e sicurezza nei comuni della provincia. Il pian . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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