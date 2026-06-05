Matera | 87 milioni per rinnovare 1.820 alloggi popolari

Notizia in breve

A Matera sono stati stanziati 87 milioni di euro per rinnovare 1.820 alloggi popolari. La cifra finanzierà interventi di ristrutturazione e miglioramento delle condizioni abitative. Verranno effettuati lavori strutturali per aumentare la sicurezza degli edifici e interventi per l’efficientamento energetico. Per quanto riguarda le bollette, si prevedono misure per la gestione e il contenimento dei costi energetici delle famiglie residenti.