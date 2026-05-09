Lazio 44 milioni per le case popolari | nuovi alloggi e sicurezza

Nella regione, sono stati stanziati 44 milioni di euro per le case popolari, con l'obiettivo di realizzare nuovi alloggi e migliorare la sicurezza abitativa. Il riparto dei fondi tra la capitale e le province è ancora da definire, mentre alcune zone della città sono state identificate come prioritarie per l’assegnazione dei primi alloggi, che dovrebbero essere disponibili entro la fine dell’anno. Restano da chiarire i dettagli sulle aree che beneficeranno immediatamente delle risorse.

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? Domande chiave Come verranno ripartiti i fondi tra Roma e le province?. Quali quartieri riceveranno i primi nuovi alloggi entro l'anno?. Perché l'Ater di Roma rischia il fallimento nonostante i fondi?. Come cambierà la sicurezza nelle periferie grazie a questi milioni?.? In Breve Roberta Angelilli e Pasquale Ciacciarelli coordinano la distribuzione fondi Fesr 2021-2027.. Ater Roma riceve 15,7 milioni per gestire oltre 45 mila immobili.. Progetto Tor Sapienza prevede 500 alloggi con 7 milioni di euro stanziati.. Frosinone riceve 10 milioni mentre Latina ne ottiene 6,6 per l'edilizia sociale.. La Regione Lazio stanzia 44,2 milioni di euro per l’edilizia sociale attraverso il fondo Fesr 2021-2027, puntando a risolvere la carenza di alloggi e il degrado urbano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lazio, 44 milioni per le case popolari: nuovi alloggi e sicurezza ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Case popolari in Puglia: 400 nuovi alloggi ma allarme crolliPietro Augusto De Nicolo, amministratore unico di Arca Puglia-Puglia Centrale, ha delineato il quadro dell’emergenza abitativa regionale, annunciando... Case popolari, Ater: “Entro l’estate in consegna oltre 60 nuovi alloggi”Oltre che a Latina anche a Pontinia e a Cori dove c’è stato il sopralluogo nei cantieri da parte del presidente Dellapietà Oltre 60 nuovi alloggi... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La Regione Lazio stanzia 44 milioni di euro per le Ater. Ecco l'elenco completo dei progetti finanziati; Ater Lazio, maxi-investimento contro il degrado; Lazio, oltre 44 milioni di euro per riqualificare l’edilizia pubblica e sociale delle Ater; Regione Lazio, 44,2 milioni alle Ater per edilizia pubblica e riqualificazione energetica. Rocca: «Alle Ater del Lazio 44 milioni per case popolari a prezzi accessibili e a basso impatto ambientale»Il presidente della Regione: «Siamo attenti alle fragilità sociali, vogliamo sostenere l'housing sociale per invertire la tendenza che in passato troppo spesso aveva abbandonato le Ater regionali a sé ... roma.corriere.it La Regione Lazio stanzia 44 milioni di euro per le Ater. Ecco l'elenco completo dei progetti finanziatiSoldi per 500 alloggi a Tor Sapienza, ma anche per la provincia dove l'Ater è a rischio fallimento e ben 10 milioni a Frosinone. Non c'è Viterbo ... romatoday.it #Lazio, #Napoli, #Como and #Torino are monitoring #Cagliari’s forward Sebastiano #Esposito for the next season. #transfers x.com [Pre-Match Discussion Thread] Lazio vs Inter (Serie A, Matchday 36) reddit