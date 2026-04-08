Case popolari | Salvini promette 970 milioni per 60.000 alloggi

Il ministro delle infrastrutture ha confermato che sono stati destinati 970 milioni di euro per la realizzazione di circa 60.000 alloggi di edilizia popolare. La comunicazione è arrivata il 7 aprile, mentre i cittadini attendono ancora l’approvazione ufficiale di un decreto legge, che non è stato inserito nell’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri da più di un mese. La questione riguarda i finanziamenti destinati al settore dell’edilizia abitativa pubblica.

Il Ministro Salvini ha smentito l’interruzione dei finanziamenti per il recupero dell’edilizia popolare il 7 aprile, mentre i cittadini attendono l’effettiva emanazione di un decreto legge che da oltre un mese non entra nell’agenda del Consiglio dei Ministri. La vicenda nasce da un incontro a Udine dedicato alla rigenerazione urbana, dove il presidente di Federcasa, Buttieri, ha riferito il 20 marzo che il governo avrebbe bloccato un provvedimento da 970 milioni di euro. Tale decisione sarebbe stata dettata dalle tensioni internazionali, con un specifico sul conflitto che coinvolge l’Iran. L’obiettivo di quei fondi era il ripristino di 60.000 alloggi popolari, attualmente inutilizzabili a causa della mancanza di interventi di manutenzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Case popolari: Salvini promette 970 milioni per 60.000 alloggi Salvini accelera sulle case popolari: piano straordinario per recuperare 60.000 alloggiIl governo prepara un intervento immediato per rilanciare l’edilizia residenziale pubblica. Case popolari, stop a 970 milioni per il recupero degli alloggi sfitti a causa della guerra: una strada sbagliataC’è una notizia pubblicata dalle agenzie di stampa venerdì 20 marzo che non ha avuto un gran rilievo, eppure ha la sua rilevanza. Case popolari, il Mit: Nessun taglio, Salvini lavora per aumentare le risorseNota del ministero dopo gli allarmi dei giorni scorsi, in Liguria si è parlato di 13 milioni in meno: La destinazione dei 970 milioni sarà definita nel decreto legge sul Piano Casa attualmente in pre ... genova24.it Piano casa, Salvini: budget a febbraio/ Recupero case popolari, fondo affitti, sostegno genitori separatiCome già disposto dalla Manovra di Bilancio, per il 2026 c’è già un iniziale budget da mettere a disposizione del grande Piano casa lanciato dal Governo Meloni con l’iniziativa presa mesi fa dal ... ilsussidiario.net