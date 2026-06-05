Matera | 13 scatti dei ragazzi del IPM raccontano il loro domani

Notizia in breve

Tredici fotografie scattate da ragazzi del IPM mostrano le loro speranze e sogni per il futuro. Ogni immagine rappresenta un desiderio, un’aspirazione o un’idea di vita diversa da quella attuale. Le foto sono state realizzate con il supporto di un linguaggio cinematografico, che ha permesso ai giovani di esprimersi e di comunicare emozioni profonde. Il progetto si concentra sul potenziale di superare i limiti imposti dalla condizione penale attraverso la creatività.