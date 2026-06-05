Matera | 13 scatti dei ragazzi del IPM raccontano il loro domani
Tredici fotografie scattate da ragazzi del IPM mostrano le loro speranze e sogni per il futuro. Ogni immagine rappresenta un desiderio, un’aspirazione o un’idea di vita diversa da quella attuale. Le foto sono state realizzate con il supporto di un linguaggio cinematografico, che ha permesso ai giovani di esprimersi e di comunicare emozioni profonde. Il progetto si concentra sul potenziale di superare i limiti imposti dalla condizione penale attraverso la creatività.
Cosa raccontano esattamente queste tredici immagini sul futuro dei ragazzi?. Come può il linguaggio cinematografico aiutare a superare i limiti penali?. Quali enti hanno reso possibile questo progetto di riscatto sociale?. Perché esporre queste opere proprio nel cuore del Sasso Barisano?.? In Breve Progetto Orizzonte Cinema Lab gestito dalla cooperativa sociale Ombre Meridiane durante tutto il 2026.. Mostra ospitata presso Casa Ortega in via San Nicola del Sole nel Sasso Barisano.. Partecipazione di Raffaello de Ruggieri della Fondazione Zétema e Simona Spinella di Synchronos.. Iniziativa inserita nel Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola ministeriale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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