Terrore all’IPM dell’Aquila | 3 ragazzi in ospedale dopo l’autolesionismo

All’interno dell’Istituto penale per i minorenni dell’Aquila, tre ragazzi sono finiti in ospedale dopo aver ingerito frammenti di ceramica, ripetendo un episodio autolesivo già verificatosi di recente. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra le autorità e i familiari dei giovani coinvolti, senza che siano state ancora diffuse ulteriori informazioni sulle motivazioni o sulle condizioni di salute. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le autorità indagano sull’accaduto.

Tre giovani detenuti presso l’Istituto penale per i minorenni dell’Aquila sono stati ricoverati in ospedale dopo aver ingerito frammenti di ceramica, ripetendo un gesto autolesivo già avvenuto poco tempo prima. La consigliera comunale Pezzopane ha denunciato la gravità del fatto, evidenziando come le misure temporanee adottate non riescano a colmare le lacune strutturali della struttura. Il ciclo dell’autolesionismo e il fallimento dei rinforzi temporanei. La cronaca degli eventi all’interno dell’IPM rivela una dinamica di reiterazione preoccupante. Dopo un primo episodio che aveva già costretto tre ragazzi al pronto soccorso per l’ingestione di oggetti pericolosi, i medesimi soggetti, una volta rientrati nella struttura, hanno nuovamente utilizzato materiali contundenti e pezzi di ceramica per ferirsi internamente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terrore all’IPM dell’Aquila: 3 ragazzi in ospedale dopo l’autolesionismo Caos all’IPM dell’Aquila: 3 minorenni in ospedale dopo l’autolesionismoTre giovani detenuti dell’Istituto Penitenziario per Minorenni dell’Aquila sono stati trasferiti d’urgenza al pronto soccorso del San Salvatore dopo... Emergenza IPM L’Aquila: arrivano 6 agenti dopo i mesi di crisiL’emergenza presso l’istituto minorile de L’Aquila ha preso una piega decisiva dopo che le criticità segnalate dai sindacati sono diventate realtà...