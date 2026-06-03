Un fotografo ha realizzato una serie di immagini che documentano sessant’anni di attività in Uganda. Le foto mostrano scuole, ospedali, volti e comunità nate in aree precedentemente segnate da povertà e isolamento. La serie rappresenta il risultato di un lungo percorso di intervento e presenza sul territorio. Le immagini sono state scattate nel corso di diversi decenni e offrono uno sguardo diretto sulla trasformazione di alcune zone del paese.

Sessant’anni di missione racchiusi in una serie di immagini che raccontano scuole, ospedali, volti e comunità nate dove prima c’erano povertà e isolamento. Dal 6 giugno al 25 luglio il Complesso museale di Abbadia a Isola, a Monteriggioni, ospiterà la mostra fotografica ‘Uganda: La conoscenza è salute e libertà. Knowledge is wealth and freedom’, un viaggio nel cuore della regione ugandese di Kyamuhunga sulle tracce dell’opera lasciata da padre Paolino Tomaino, missionario comboniano che ha dedicato gran parte della vita alla crescita sociale e culturale di questo territorio. Protagoniste della mostra saranno le fotografie di Fabio Muzzi, fotogiornalista senese che ha visitato l’Uganda nel 2024 e nel 2025, ripercorrendo i luoghi in cui il missionario ha vissuto e operato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli scatti di Fabio Muzzi raccontano l’Uganda e il suo popolo

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