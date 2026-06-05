A volte un film è solo un film, altre volte è un dolce ricordo che riaffiora nella mente dei più “vecchi”, riportandoli alla loro fanciullezza tra leggerezza e voglia di riassaporare quei momenti. Per molti, Masters of the Universe sarà proprio questo: un ritorno al passato sospeso tra malinconia e il desiderio incontrollabile di urlare: “Per il potere di Grayskull, a me il potere!”. L’attesa per questa nuova pellicola si nutre di una nostalgia profonda, ma anche di un immaginario collettivo che ha attraversato giocattoli, cartoni animati e cultura pop. Prodotto da Amazon MGM Studios e Mattel Studios, il nuovo film diretto da Travis Knight riporta sul grande schermo la sfida eterna tra He-Man e Skeletor, ripartendo da Eternia e da una storia che punta a unire avventura epica, ironia e memoria generazionale. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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© Nerdpool.it - Masters of the Universe: Il Potere di Grayskull risorge tra nostalgia, autoironia e occasioni perse. La recensione

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Masters of the Universe - Power of Grayskull

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