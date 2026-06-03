Masters of the Universe recensione | He-Man rinasce grazie a Travis Knight

Travis Knight accetta la sfida e porta a casa il risultato con un live action nostalgico e ironico. E Nicholas Galitzine è un ottimo He-Man. La nostalgia può essere un'arma a doppio taglio. Può essere una Spada del Potere così come una lama smussata che non riesce a tagliare. Forse per questo il nuovo film live action dedicato ai Masters of The Universe ha avuto una gestazione così travagliata, passando dalle mani dei fratelli Nee a un progetto Netflix accantonato dopo averci speso 30 milioni. Fino ad arrivare nelle mani di Travis Knight che ha brandito questa possente spada e l'ha usata per colpire con convinzione. D'altra parte Knight è uno che di giocattoli se ne intende ed è proprio questa la forma iniziale con . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Masters of the Universe, Travis Knight rilancia He-Man con un film dal cuore nostalgico reddit

La follia è diventata un bel film a tutti gli effetti. Sono fiera di tutti quanti, dal cast alla produzione passando per Travis Knight/Chris Butler che non sbagliano assolutamente NULLA di quello che va fatto. #MastersofTheUniverse x.com

Masters of the Universe, recensione: He-Man rinasce grazie a Travis KnightTravis Knight accetta la sfida dei Masters of The Universe e porta a casa il risultato con un live action nostalgico e ironico. Nicholas Galitzine è un ottimo He-Man. movieplayer.it

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