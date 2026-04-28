Wrestlemania 42 si è conclusa recentemente, lasciando alcune partite che hanno attirato l’attenzione e altre meno fortunate. Tra i momenti più discussi ci sono stati il match tra CM Punk e Roman Reigns, considerato di buona qualità, e l’incontro tra Jade Cargill e Rhea Ripley, che è durato poco. Inoltre, un ritiro inatteso ha coinvolto un noto wrestler, suscitando discussioni tra i fan.

Wrestlemania 42 è consegnata agli archivi con i suoi alti e i numerosi bassi. Tra i primi figurano la qualità del Main Event tra CM Punk e Roman Reigns, il match seppur breve tra Jade Cargill e Rhea Ripley e il ritiro inaspettato di Brock Lesnar. Tra i “bassi” si deve annoverare la durata risicata degli incontri a favore di una tanto lunga quanto nauseante promozione del documentario su Hulk Hogan (ogni clip delle quattro è andata in onda almeno due volte a serata), alcuni incontri che invece di stupire hanno deluso e l’ammissione di colpevolezza (perché questo era) della WWE sul coinvolgimento di Pat McAfee, subito tolto dalle scene per un rigetto dei fan nei suoi confronti.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - La WWE tra cambiamenti e occasioni perse

Notizie correlate

Maceratese, la sfortuna fa rima con la beffa . Pali e occasioni perse, poi Teramo festeggiaMaceratese 0 Teramo 1 MACERATESE (4-2-3-1): Gagliardini; Ciattaglia, Siniega, Lucero, Perini; De Angelis, Ambrogi (27’ st Papa); Marras, Ruani (43’...

Leggi anche: World Baseball Classic 2026, l’Italia supera la Gran Bretagna con qualche patema e tante occasioni perse

Panoramica sull’argomento

La WWE ha silenziosamente svincolato due stelle infortunateQuesti cambiamenti rappresentano uno degli sviluppi più inaspettati da quando WrestleMania 42 si è conclusa a Las Vegas, ridisegnando il panorama sia per i fan che per gli atleti coinvolti. Tra coloro ... worldwrestling.it

WWE: Shawn Michaels annuncia dei cambiamenti per LFGLFG è tornato con la sua terza stagione, ma lo show si è presentato molto diverso dal solito. Durante il segmento di apertura della première del 26 aprile, Shawn Michaels ha rivelato che la WWE ha com ... spaziowrestling.it