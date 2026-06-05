Masters of the Universe | Ci sono delle scene post-credit? SPOILER

Notizia in breve

Il nuovo film live-action di Masters of the Universe, diretto da Travis Knight e distribuito da Amazon MGM Studios, è uscito nelle sale italiane. La pellicola presenta scene post-credit, secondo le prime informazioni disponibili. La durata complessiva e i dettagli della sequenza finale non sono stati ancora ufficialmente comunicati. La produzione è arrivata nelle sale dopo un lungo percorso di sviluppi e annunci.