Masters of the Universe | Ci sono delle scene post-credit? SPOILER
Il nuovo film live-action di Masters of the Universe, diretto da Travis Knight e distribuito da Amazon MGM Studios, è uscito nelle sale italiane. La pellicola presenta scene post-credit, secondo le prime informazioni disponibili. La durata complessiva e i dettagli della sequenza finale non sono stati ancora ufficialmente comunicati. La produzione è arrivata nelle sale dopo un lungo percorso di sviluppi e annunci.
Il nuovo film live-action su Masters of the Universe, diretto da Travis Knight e prodotto da Amazon MGM Studios, ha finalmente fatto il suo debutto nelle sale cinematografiche italiane. Come c’era da aspettarsi per una produzione di questa portata — che punta a rilanciare lo storico franchise Mattel nato negli anni Ottanta — la pellicola segue la consolidata tradizione dei grandi universi cinematografici, lasciando la porta spalancata a possibili sequel. Se vi state chiedendo se valga la pena rimanere seduti sulla poltrona del cinema, la risposta è assolutamente sì: non alzatevi prima della fine dei titoli di coda! Il film non ha solo una scena bonus, ma ne contiene ben tre, posizionate strategicamente per regalare sia un nostalgico omaggio ai fan della prima ora, sia fondamentali anticipazioni sul futuro di Eternia. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Masters of the Universe (He-Man) Opinion Does it have Post Credits 2026 June 3
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