Attenzione! Seguono possibili spoiler! Proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo. Il ritorno di Star Wars sul grande schermo con The Mandalorian and Grogu porta con sé i consueti interrogativi che accompagnano ogni grande produzione legata a un franchise multimediale. Con il pubblico ormai abituato – o quasi addestrato – dalle logiche dei cinecomic a rimanere incollato alla poltrona fino allo spegnimento definitivo dei riflettori, la domanda sorge spontanea: c’è una scena post-credit alla fine del film? La risposta è netta: no, non è presente alcuna scena dopo i titoli di coda. Una volta che i nomi dei creatori iniziano a scorrere accompagnati dalle musiche di Ludwig Göransson, la storia è da considerarsi conclusa a tutti gli effetti. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - The Mandalorian and Grogu: Ci sono scene post-credit? [SPOILER]

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The Mandalorian and Grogu Final Trailer (2026)

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