Un nuovo film horror soprannaturale è arrivato nelle sale italiane, diretto da André Øvredal. Prima di entrare in sala, molti spettatori si chiedono se ci siano scene post-credit al termine della pellicola, un dettaglio spesso decisivo per saperne di più sulla trama o possibili sequel. Il film, intitolato Passenger, si presenta come una novità nel genere, attirando l’attenzione di chi ama le atmosfere inquietanti e le storie sovrannaturali. La presenza di eventuali scene extra rimane una domanda aperta per il pubblico.

Attenzione! Seguono possibili spoiler! Proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo. Da oggi, i fan dei film dell’orrore avranno una nuova storia di cui poter godere al cinema: è disponibile nelle sale italiane Passenger, horror soprannaturale diretto da André Øvredal. Tyler e Maddie, giovane coppia di fidanzati, hanno lasciato tutto per una vita on the road. Una notte, mentre stanno viaggiando, assistono ad un terribile incidente. Da allora, un’oscura presenza sembra seguirli, determinata ad uccidere anche loro. La storia e la struttura del film sono lineari, ma questo non vuol dire che dobbiamo dare per scontato che lo schermo nero significhi necessariamente “fine dei giochi”. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Passenger: ci sono scene post-credit alla fine del film?

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