Un nuovo studio suggerisce che l’accusato dell’omicidio di Chiara Poggi potrebbe essere innocente. Secondo la tesi di un ricercatore, l’uomo condannato avrebbe avuto un ruolo di copertura e non sarebbe il responsabile del delitto. La teoria si basa su analisi di prove e testimonianze, sostenendo che la sua posizione sia simile a quella di un’altra persona coinvolta, che avrebbe agito senza essere il vero autore del fatto.

Massimo Lovati, l’ex legale di Andrea Sempio, ha lanciato una sua tesi sul delitto di Garlasco. Il legale ha detto di credere che Alberto Stasi sia innocente e non abbia ucciso Chiara Poggi e che sia stato condannato “per una bugia” per coprire altri. La tesi di Lovati sul delitto di Garlasco Massimo Lovati ha spiegato a Open di credere “all’innocenza di Stasi, come credo all’innocenza di Sempio”. Per l’avvocato la Corte d’Assise d’Appello bis avrebbe condannato l’ex fidanzato di Chiara Poggi “per una bugia“, ma senza chiedersi “come mai Stasi avesse mentito”. La villetta dove è stata uccisa Chiara Poggi a Garlasco “La perizia della camminata, la perizia Testi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, la tesi di Massimo Lovati sull'omicidio di Chiara Poggi: "Stasi innocente come Sempio, ha coperto"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Garlasco, la nuova teoria di Massimo Lovati sul movente: intervista all'ex avvocato di Sempio

Notizie e thread social correlati

Garlasco, pm: "Stasi innocente, Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi da solo, nessun concorso in omicidio"La Procura di Pavia ha aggiornato l'accusa nei confronti di Andrea Sempio, escludendo la presenza di altri coinvolti nel presunto omicidio.

Garlasco, Massimo Lovati a Open: «Non volevo diffamare i Giarda. Stasi? Innocente come Sempio. Ha mentito per coprire una rete criminale»Massimo Lovati ha dichiarato di non aver voluto diffamare i Giarda e ha affermato che Stasi è innocente come Sempio.

Temi più discussi: Garlasco, Lovati non patteggia: Parlerò ancora della macchinazione; Massimo Lovati (ex legale di Sempio) a processo per diffamazione: Me lo aspettavo. Vi svelerò qualcosa sull'inchiesta del 2017; Garlasco, l'ex legale di Sempio, Massimo Lovati, a processo per diffamazione: 'Dna manipolato'; Garlasco, l’avvocato Lovati va a processo per diffamazione. Ma insiste: Il Dna di Sempio prelevato clandestinamente.

Garlasco, paghi 116 mila euro di danni. Lovati alla sbarra per diffamazioneIl Tribunale di Milano ha rinviato a giudizio Massimo Lovati, ex difensore di Andrea Sempio, per la presunta diffamazione dei legali dello studio ... iltempo.it

Delitto Garlasco, Lovati vs Bruzzone Vattela a prendere nel… | Poi le scuse: Mi sono fatto prendere…Il delitto di Garlasco negli studi di Quarto Grado con le parole dell'avvocato Massimo Lovati, ex legale difensore di Andrea Sempio ... ilsussidiario.net