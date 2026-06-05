Massimo Ferrari disegna il Milan del futuro | Più ambizione una voce sola e Maldini dentro

Da gazzetta.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Massimo Ferrari, ex membro del consiglio di amministrazione del Milan con Elliott, ha affermato che il club deve puntare a più ambizione, unire le forze e coinvolgere Maldini nel progetto. Ha aggiunto che è sbagliato fissarsi l’obiettivo del quarto posto e ha sottolineato la necessità di un piano a lungo termine. Ferrari ha parlato di una visione per il futuro del club, con un focus su crescita e coesione.

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Il manager, già nel cda del Milan con Elliott: "Sbagliato porsi l’obiettivo del quarto posto. Galliani? Lo coinvolgerei in un comitato consultivo di spessore". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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