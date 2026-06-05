Massimo Ferrari disegna il Milan del futuro | Più ambizione una voce sola e Maldini dentro

Notizia in breve

Massimo Ferrari, ex membro del consiglio di amministrazione del Milan con Elliott, ha affermato che il club deve puntare a più ambizione, unire le forze e coinvolgere Maldini nel progetto. Ha aggiunto che è sbagliato fissarsi l’obiettivo del quarto posto e ha sottolineato la necessità di un piano a lungo termine. Ferrari ha parlato di una visione per il futuro del club, con un focus su crescita e coesione.