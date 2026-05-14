Una sola voce per il cambiamento la Cisl Fp Sicilia guarda al futuro

Questa mattina si è tenuto al San Paolo Palace hotel di Palermo il consiglio generale della Cisl Fp Sicilia, un evento che ha visto la partecipazione di numerosi dirigenti, delegati e rappresentanti provenienti da diverse zone dell’isola. L’assemblea ha affrontato le questioni legate al futuro dell’organizzazione e alle strategie da adottare. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto tra le varie parti coinvolte, con l’obiettivo di definire gli obiettivi e le azioni da mettere in atto nei prossimi mesi.

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