Una sola voce per il cambiamento la Cisl Fp Sicilia guarda al futuro
Questa mattina si è tenuto al San Paolo Palace hotel di Palermo il consiglio generale della Cisl Fp Sicilia, un evento che ha visto la partecipazione di numerosi dirigenti, delegati e rappresentanti provenienti da diverse zone dell’isola. L’assemblea ha affrontato le questioni legate al futuro dell’organizzazione e alle strategie da adottare. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto tra le varie parti coinvolte, con l’obiettivo di definire gli obiettivi e le azioni da mettere in atto nei prossimi mesi.
Si è svolto questa mattina, al San Paolo Palace hotel di Palermo, il consiglio generale della Cisl Fp Sicilia, un appuntamento molto partecipato che ha riunito dirigenti, delegati e rappresentanti territoriali. Ai lavori hanno preso parte il segretario generale aggiunto della Cisl Fp nazionale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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