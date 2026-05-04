Casa della Comunità street tutor e grandi infrastrutture | così Massimo Isola disegna il futuro di Faenza

Il progetto per il futuro di Faenza prevede interventi in diversi settori, tra cui la realizzazione di una Casa della Comunità, l’attivazione di uno street tutor e la costruzione di grandi infrastrutture. La priorità viene data alla sicurezza idraulica, mentre si pianificano anche iniziative per rafforzare i servizi di welfare e sanità pubblica, affiancate da nuove opere viarie di rilievo.

Sicurezza idraulica al primo posto, ma senza dimenticare lo sviluppo di welfare e sanità pubblica, accompagnate dalle grandi infrastrutture viarie. Massimo Isola traccia il futuro di Faenza e si candida al secondo mandato da sindaco per concludere una serie di sfide avviate nel corso di questi.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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