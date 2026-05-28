Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli l’annuncio in diretta tv

Massimiliano Allegri è stato annunciato come nuovo allenatore del Napoli durante una trasmissione televisiva in diretta. La notizia è stata comunicata ufficialmente, confermando le indiscrezioni degli ultimi giorni. L’annuncio è arrivato senza ulteriori dettagli o dichiarazioni, lasciando spazio alla conferma ufficiale da parte del club.

Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Dopo le voci rincorse negli ultimi giorni, arriva la conferma ufficiale. A comunicarlo in diretta su Teleclubitalia a "Dillo ad Alvino" il conduttore e giornalista Carlo Alvino. Il nome di Max Allegri circolava con insistenza, soprattutto da quando le quotazioni del principale competitor, Vincenzo Italiano, erano crollate nelle ultime ore. Sarà dunque l'ex ct del Milan a guidare gli azzurri dopo l'addio di Antonio Conte. Si attende solo la firma del contratto. Un nome, quello di Allegri, che spacca però la tifoseria partenopea perché legato alla storia più recente della Juventus. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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