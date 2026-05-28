Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli
Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli. Dopo una giornata di incertezza, il presidente del club ha deciso di affidargli la guida della squadra. La scelta è stata comunicata ufficialmente al termine di una riunione nel pomeriggio. Allegri prende il posto dell’allenatore precedente e firmerà un contratto con il club nelle prossime ore. La decisione è stata confermata dopo una serie di incontri tra le parti coinvolte.
Alla fine, dopo la virata improvvisa del pomeriggio, Aurelio De Laurentiis ha sciolto le riserve: Max Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli. Napoli, Allegri per la panchina Riporta Romano: "Massimiliano Allegri nuovo allenatore del Napoli, ci siamo! L’ex manager del Milan accetta tutte le condizioni offerte dal Napoli e firmerà a breve. Affare fatto" E Di Marzio: "Accordo tra SSCNapoli e Massimiliano Allegri: contratto biennale." . 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Napoli: Italiano sorpassa Allegri, chi sarà il nuovo tecnico
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Futuro, senza Sarri o Allegri chi sarà il nuovo allenatore? Ci sono tre profiliDopo l’addio dell’allenatore, il calcio italiano si interroga su chi guiderà la squadra nelle prossime stagioni.
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Accordo raggiunto: Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli L'allenatore firmerà un biennale e prenderà il posto di Antonio Conte. Sarà anche il primo allenatore della gestione De Laurentiis a essere stato anche un ex calciatore del Napoli (st x.com
ANNUNCIO DI FABRIZIO ROMANO! Massimiliano Allegri sarà il prossimo allenatore del Napoli! Intesa con l’allenatore che è il prescelto di Aurelio De Laurentiis per diventare l’erede di Antonio Conte #Allegri #Napoli facebook
Nuovi contatti diretti questa mattina tra Massimiliano Allegri e il Napoli. Allegri ha confermato che sarebbe disposto a firmare un contratto breve, che potrebbe durare due anni. reddit
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