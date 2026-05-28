Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli

Da ilnapolista.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli. Dopo una giornata di incertezza, il presidente del club ha deciso di affidargli la guida della squadra. La scelta è stata comunicata ufficialmente al termine di una riunione nel pomeriggio. Allegri prende il posto dell’allenatore precedente e firmerà un contratto con il club nelle prossime ore. La decisione è stata confermata dopo una serie di incontri tra le parti coinvolte.

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