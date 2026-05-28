Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli. Dopo una giornata di incertezza, il presidente del club ha deciso di affidargli la guida della squadra. La scelta è stata comunicata ufficialmente al termine di una riunione nel pomeriggio. Allegri prende il posto dell’allenatore precedente e firmerà un contratto con il club nelle prossime ore. La decisione è stata confermata dopo una serie di incontri tra le parti coinvolte.

Alla fine, dopo la virata improvvisa del pomeriggio, Aurelio De Laurentiis ha sciolto le riserve: Max Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli. Napoli, Allegri per la panchina Riporta Romano: "Massimiliano Allegri nuovo allenatore del Napoli, ci siamo! L’ex manager del Milan accetta tutte le condizioni offerte dal Napoli e firmerà a breve. Affare fatto" E Di Marzio: "Accordo tra SSCNapoli e Massimiliano Allegri: contratto biennale." . 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Napoli: Italiano sorpassa Allegri, chi sarà il nuovo tecnico

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Accordo raggiunto: Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli L'allenatore firmerà un biennale e prenderà il posto di Antonio Conte. Sarà anche il primo allenatore della gestione De Laurentiis a essere stato anche un ex calciatore del Napoli (st x.com

Nuovi contatti diretti questa mattina tra Massimiliano Allegri e il Napoli. Allegri ha confermato che sarebbe disposto a firmare un contratto breve, che potrebbe durare due anni. reddit

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